Квартиру в Нижнем Новгороде затопило после уборки снега с крыши

Жильцы дома № 26 на улице Стаж Революции в Нижнем Новгороде пожаловались на трехдневный потоп. Вода просочилась в одну из квартир после работ коммунальщиков, сообщается в телеграм-канале «Кстати…».
По данным источника, протечки произошли после уборки снега: рабочие пробили крышу. Обращение в управляющую компанию и другие инстанции результатов не дали. По словам нижегородцев, в ДУRе их попросили ждать весны.
Напомним, что в 2026 году нижегородцы столкнулись с массовыми протечками крыш. Жалобы поступили с проспекта Ленина, улицы Адмирала Васюнина и Генерала Ивлиева.
Ранее мы писали, что потоп и пожар произошли в доме на Волжской набережной в Нижнем Новгороде.