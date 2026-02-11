Ричмонд
Квартиру в Нижнем Новгороде затопило после уборки снега с крыши

Коммунальщики пробили кровлю.

Источник: телеграм-канале «Кстати…»

Жильцы дома № 26 на улице Стаж Революции в Нижнем Новгороде пожаловались на трехдневный потоп. Вода просочилась в одну из квартир после работ коммунальщиков, сообщается в телеграм-канале «Кстати…».

По данным источника, протечки произошли после уборки снега: рабочие пробили крышу. Обращение в управляющую компанию и другие инстанции результатов не дали. По словам нижегородцев, в ДУRе их попросили ждать весны.

Напомним, что в 2026 году нижегородцы столкнулись с массовыми протечками крыш. Жалобы поступили с проспекта Ленина, улицы Адмирала Васюнина и Генерала Ивлиева.

Ранее мы писали, что потоп и пожар произошли в доме на Волжской набережной в Нижнем Новгороде.