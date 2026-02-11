Красноярские актёры в сказочных образах: от Бабарихи до богатыря в новой фотоподборке

Этот актёр из Красноярска сыграл одну из ярких ролей в картине, основанной на книге Виктора Драгунского «Денискины рассказы» про ученика младших классов школы Дениса Кораблева, который постоянно попадает в забавные ситуации: то кашу манную из окна выльет, то застрянет под кроватью, играя в прятки, то отправится на деревянной лодке в Сингапур. Олег Каменщиков воплотил на экране деревенского жителя и шутника дядю Борю, которого встречает Дениска, отправившись на дачу к бабушке.