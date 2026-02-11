Красноярские актёры в сказочных образах: от Бабарихи до богатыря в новой фотоподборке

Ольга Тумайкина.
Актриса родом из Красноярска совсем скоро предстанет перед зрителями в новом образе — сватьи бабы Бабарихи. Эту роль она исполнила в фильме по мотивам произведения Александра Сергеевича Пушкина — «Сказка о царе Салтане», премьера которого состоится в кинотеатрах уже 12 февраля.
Василина Маковцева.
Российская актриса театра и кино Василина Маковцева, малая родина которой — город Туруханск Красноярского края, также примерила на себя образ отрицательного персонажа сказки. Она перевоплотилась в злую колдунью экранизации «Волшебник изумрудного города» — старуху Гингему. К слову об экранизации, вторая часть ожидается в 2027 году.
Олег Каменщиков.
Этот актёр из Красноярска сыграл одну из ярких ролей в картине, основанной на книге Виктора Драгунского «Денискины рассказы» про ученика младших классов школы Дениса Кораблева, который постоянно попадает в забавные ситуации: то кашу манную из окна выльет, то застрянет под кроватью, играя в прятки, то отправится на деревянной лодке в Сингапур. Олег Каменщиков воплотил на экране деревенского жителя и шутника дядю Борю, которого встречает Дениска, отправившись на дачу к бабушке.
Роза Хайруллина.
Звезда фильма «Равиоли Оли», который прямо сейчас идет в кинопрокате, актриса родом из Норильска Роза Хайруллина в недавнем прошлом исполнила роль в ожившей на экранах повести «Простоквашино» о приключениях мальчика по прозвищу дядя Федор и его друзей — почтальона Печкина, пса Шарика и кота Матроскина.
Артем Гайдуков.
В красочном семейном блокбастере «Финист. Первый богатырь» про самого могучего богатыря Белогорья, который в поисках приключений отправился на Восток, одного из его «коллег» сыграл актер из города Норильск Красноярского края Артем Гайдуков. Норильчанин предстал в образе богатыря, которого нарекли рыжим. В этом году Артем также порадует земляков новыми ролями в таких сериалах, как «Кузя. Путь к успеху» и «Малой».