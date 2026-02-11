Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе закроют парковку в центре города: ограничение продлится 14 часов

В Уфе на 14 часов закроют парковку возле Конгресс-холла «Торатау».

Источник: Комсомольская правда

В Уфе будет ограничена возможность парковки возле Конгресс-холла «Торатау». Как сообщает мэрия города, парковочная зона будет закрыта завтра с 20:00 до 10:00 следующего дня.

Ограничение вводится в целях обеспечения безопасности дорожного движения в период подготовки и отправки гуманитарного конвоя.

Администрация просит жителей и гостей Уфы заранее планировать свои поездки и на указанный период выбирать для стоянки автомобилей альтернативные места.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.