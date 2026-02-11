В Уфе закроют парковку в центре города: ограничение продлится 14 часов

В Уфе будет ограничена возможность парковки возле Конгресс-холла «Торатау». Как сообщает мэрия города, парковочная зона будет закрыта завтра с 20:00 до 10:00 следующего дня.
Ограничение вводится в целях обеспечения безопасности дорожного движения в период подготовки и отправки гуманитарного конвоя.
Администрация просит жителей и гостей Уфы заранее планировать свои поездки и на указанный период выбирать для стоянки автомобилей альтернативные места.
