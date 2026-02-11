В Краснодаре выделили 10 га под переработку мусора

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал распоряжение о переводе 100 тыс. кв. м сельхозземель в промышленную категорию для второго этапа мусорного комплекса. Здесь разместят объект утилизации органической фракции твердых коммунальных отходов. Первый этап в октябре 2024 года должно было выполнить АО «Мусороуборочная компания». В перечне работ указывалось обустройство очистных сооружений, системы стоков, обводных каналов, дороги и территории.