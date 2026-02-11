Представитель митрополии Молдовы и мэр села Деренеу задержаны после столкновений

Вечером в среду около 150 человек, включая священников и прихожан удалось прорвать полицейский кордон и попасть в местный храм, где была проведена вечерняя служба. После этого полицейские, стоявшие в оцеплении вокруг церкви, отказались выпускать из нее зашедших прихожан. В результате инцидента полиция с участием подразделения спецназа задержала примара Деренеу и адвоката священника, представителя митрополии Кишинева и всея Молдовы. Также, как сообщили в Генеральном инспекторате полиции были задержаны четверо местных жителей.
В полиции утверждают, что задержания были проведены, поскольку в ходе инцидента были оскорблены карабинеры, похищены средства связи правоохранительных органов, а в толпе прихожан были женщины, из-за чего людям удалось прорваться через полицейский кордон. При этом в самом храме находились несовершеннолетние дети, которые «подверглись эмоциональному давлению во время акции». ГИП квалифицирует действия как провокацию, вовлечение уязвимых лиц и нарушение закона.
Напомним, в январе 2026 года церковь в селе Деренеу Кэлэрашского района была оцеплена полицией. Местный священник вместе с семьей закрылся в храме, чтобы не дать Бессарабской митрополии его захватить. Представители митрополии Молдовы много раз пытались уговорить правоохранителей впустить их в церковь, но получали отказ. Службы проходили на улице у стен храма.