Представитель митрополии Молдовы и мэр села Деренеу задержаны после столкновений

Вечером в среду около 150 человек, включая священников и прихожан удалось прорвать полицейский кордон и попасть в местный храм, где была проведена вечерняя служба. После этого полицейские, стоявшие в оцеплении вокруг церкви, отказались выпускать из нее зашедших прихожан. В результате инцидента полиция с участием подразделения спецназа задержала примара Деренеу и адвоката священника, представителя митрополии Кишинева и всея Молдовы. Также, как сообщили в Генеральном инспекторате полиции были задержаны четверо местных жителей.