VI Конгресс молодых ученых пройдет 25−27 ноября в Сириусе

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Шестой Конгресс молодых ученых (КМУ) будет проходить 25−27 ноября 2026 года на федеральной территории Сириус, сообщили в пресс-службе вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.
«VI Конгресс молодых ученых состоится 25−27 ноября 2026 года на федеральной территории Сириус. Это ключевое ежегодное мероприятие Десятилетия науки и технологий в России, объявленного президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в 2022 году. Конгресс выступает крупнейшей площадкой для диалога передовой и фундаментальной науки, государственной власти и реального сектора экономики и задает основные векторы научно-технологического развития. Одной из его ключевых задач остается вовлечение в научно-технологическую сферу талантливой молодежи и молодых исследователей, предпринимателей», — отметили в пресс-службе.
Вице-премьер выразил уверенность, что в 2026 году КМУ вновь пройдет на высоком уровне и придаст дополнительный импульс развитию отечественной сферы исследований и разработок. «Конгресс играет важнейшую роль в научной жизни России и даже стран мира: на нем обсуждаются приоритеты научно-технологического развития, меры поддержки. Ученые обмениваются идеями, находят единомышленников, вузы, научные организации и бизнес, представляют передовые разработки. Каждый год интерес к мероприятию возрастает: за 5 лет в три раза увеличилось число участников Конгресса, а количество стран — в четыре раза», — отметил Чернышенко.
Организатором КМУ является фонд «Росконгресс» при поддержке правительства РФ, Минобрнауки РФ и Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах совета при президенте РФ по науке и образованию. В 2025 году Конгресс собрал более 8 000 участников из 89 регионов РФ и 100 иностранных государств, показав рекордную международную вовлеченность. В 2026 году КМУ продолжит демонстрацию передовых научных достижений и инновационных технологий, включая новые разработки в космической отрасли, обмен опытом между молодыми исследователями, инженерами и технологическими предпринимателями, а также обсуждение актуальных вызовов и перспектив развития науки и технологий в России и мире.