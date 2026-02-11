VI Конгресс молодых ученых пройдет 25−27 ноября в Сириусе

Организатором КМУ является фонд «Росконгресс» при поддержке правительства РФ, Минобрнауки РФ и Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах совета при президенте РФ по науке и образованию. В 2025 году Конгресс собрал более 8 000 участников из 89 регионов РФ и 100 иностранных государств, показав рекордную международную вовлеченность. В 2026 году КМУ продолжит демонстрацию передовых научных достижений и инновационных технологий, включая новые разработки в космической отрасли, обмен опытом между молодыми исследователями, инженерами и технологическими предпринимателями, а также обсуждение актуальных вызовов и перспектив развития науки и технологий в России и мире.