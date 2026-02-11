Светофоры Владивостока перенастроили для борьбы с утренними пробками

Транспортную ситуацию на трех загруженных участках Владивостока улучшили с помощью перенастройки светофоров. Корректировки работы оборудования провели специалисты городского Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в утренние часы пик, сообщила пресс-служба администрации города.
«Программы перенастроили так, чтобы дать больше времени для проезда транспорта по самым загруженным направлениям в утренние часы, что в свою очередь позволит быстрее выезжать и смежным направлениям», — приводит пресс-служба слова специалистов в ЦОДД.
На перекрестке улиц Луцкого и Суханова до 08.40 увеличили на 20 секунд время зеленого сигнала для водителей на Суханова. На пересечении Деревенской и Снеговой, возле остановки «ДСК», продлили фазу для выезда с Деревенской, а также сократили ожидание зеленого при повороте на Снеговую.
Пешеходный переход около дома № 7 на Анны Щетининой с 6 до 8 утра теперь работает в фиксированном режиме. Это повысит пропускную способность дороги. После этого времени светофор возвращается в обычный, «вызывной» режим по кнопке.
В ЦОДД подчеркнули, что мониторинг дорожной обстановки ведется постоянно, и настройка светофоров регулярно оптимизируется под изменившийся трафик.
Власти Владивостока удвоят парк эвакуаторов и «парконов» для борьбы с нарушителями.
Администрация города готовит закупку новой спецтехники для повышения эффективности работы.
