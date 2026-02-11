Светофоры Владивостока перенастроили для борьбы с утренними пробками

На перекрестке улиц Луцкого и Суханова до 08.40 увеличили на 20 секунд время зеленого сигнала для водителей на Суханова. На пересечении Деревенской и Снеговой, возле остановки «ДСК», продлили фазу для выезда с Деревенской, а также сократили ожидание зеленого при повороте на Снеговую.