Ветеран Зугора Мугинова из Нукутского округа отпраздновала 90-летний юбилей

Сибирячка прошла долгий и сложный жизненный путь.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Жительница Нукутского округа Зугора Мугинова отмечает свой 90-летний юбилей 11 февраля 2026. Как сообщили КП-Иркутск в местной администрации, ветеран труда прошла долгий и сложный жизненный путь.

— Зугора Кашафутдиновна родилась в 1936 году в Заларинском районе. Когда девочке было пять лет, отец ушел на фронт. Она смогла пойти в школу лишь после его возвращения. В 16 лет пошла работать на железную дорогу, затем освоила профессию швеи. В 1956 году вышла замуж, в семье родилось четверо детей. После трагической гибели супруга она одна подняла их на ноги, — рассказывают в администрации.

За свою жизнь Зугора сменила много профессий — работала поваром, продавцом, заведующей магазином, была депутатом сельского совета. Ее общий трудовой стаж составляет 42 года. Она награждена почетными грамотами, является ветераном труда и ребенком войны. Даже на пенсии вела активную жизнь, участвовала в местном татарском ансамбле «Дуслык». Главным достижением стала большая семья, у нее восемь внуков и девять правнуков.

