Ветеран Зугора Мугинова из Нукутского округа отпраздновала 90-летний юбилей

— Зугора Кашафутдиновна родилась в 1936 году в Заларинском районе. Когда девочке было пять лет, отец ушел на фронт. Она смогла пойти в школу лишь после его возвращения. В 16 лет пошла работать на железную дорогу, затем освоила профессию швеи. В 1956 году вышла замуж, в семье родилось четверо детей. После трагической гибели супруга она одна подняла их на ноги, — рассказывают в администрации.