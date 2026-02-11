Новосибирцы будут отдыхать три дня на 23 февраля

В 2026 году День защитника Отечества, 23 февраля, выпадает на понедельник, что подарит новосибирцам трёхдневные выходные. Отдыхать будут с 21 по 23 февраля включительно, а на работу — со вторника, 24 февраля. Об этом сообщает МК-Новосибирск.
Праздник традиционно сопровождается возложением цветов к памятникам, концертами, выставками и салютами. Жителям рекомендуется следить за официальными анонсами мэрии и культурных учреждений для уточнения программы мероприятий.
Работодатели должны учитывать производственный календарь 2026 года для правильного составления графика работы и оплаты труда согласно Трудовому кодексу.