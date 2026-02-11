Ричмонд
В минсоце Калининградской области пояснили, как получить новую губернаторскую выплату за новорожденного

Мера поддержки действует с 2026 года.

Источник: правительство Калининградской области

В Калининградской области с этого года действует новая мера поддержки семей — сертификат новорожденного. Введена она была по инициативе губернатора Алексея Беспрозванных.

О том, как система работает, и что это за мера, рассказали в минсоце Калининградской области.

Право на меру поддержки (а это выплата 10 тысяч рублей) имеют жительницы региона (все женщины, имеющие гражданство РФ), родившие малыша с 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года. Доход семьи не учитывается при назначении меры поддержки.

В день выписки из государственной медорганизации маме с малышом вручат «Сертификат новорожденного» с поздравлением губернатора. После этого назначат выплату — писать заявление и собирать документы не потребуется, информация автоматически поступит в Центр соцподдержки населения.

Сообщить актуальные реквизиты банковской карты «МИР» для получения выплаты можно по ссылке.

Подробнее здесь и по номеру: 8−800−201−39−00 (доб. 3).