В минсоце Калининградской области пояснили, как получить новую губернаторскую выплату за новорожденного

Право на меру поддержки (а это выплата 10 тысяч рублей) имеют жительницы региона (все женщины, имеющие гражданство РФ), родившие малыша с 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года. Доход семьи не учитывается при назначении меры поддержки.