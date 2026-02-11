Ричмонд
В Ростовской области после звонка родным утонул рыбак

На реке Маныч в Ростовской области во время рыбалки погиб мужчина.

Источник: Комсомольская правда

Трагический инцидент на водоеме в Ростовской области произошел в понедельник, 9 февраля. Как сообщили в региональном главке МЧС России, тело 52-летнего жителя области было обнаружено спасателями спустя сутки после исчезновения недалеко от поселка Степной Курган.

По предварительной информации, мужчина отправился на подледную рыбалку на реку Маныч. Вечером он связался с родными по телефону и сообщил, что собирается домой. Однако домой он так и не вернулся.

Спасательные и поисковые работы завершились обнаружением тела рыбака. Основной версией произошедшего считаются пролом льда и последующее падение в воду. По факту гибели проводятся следственные мероприятия.

Спасатели в очередной раз напоминают: выход на непрочный лед крайне опасен для жизни. Риск никогда не оправдывает возможную добычу.

