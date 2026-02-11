В Ростовской области за ущерб от свалки с нарушителя взыщут 10,7 млн рублей

В Азовском районе Ростовской области нашли незаконную свалку отходов, из-за которой пострадала почва. Ущерб составил 10,7 млн рублей, сообщили в Росприроднадзоре.
Нарушение зафиксировали инспекторы ведомства во время выездной проверки. Площадь загрязнения составила 2,2 тысячи квадратных метров. На месте были отобраны образцы земли, затем их проверили в лаборатории. В итоге выявили «значительные превышения концентраций загрязняющих веществ».
Нарушитель отказался возмещать ущерб. Ситуацию решил судебный иск. В Азовском городском суде поддержали требования Росприроднадзора и обязали ответчика возместить нанесенный вред.
