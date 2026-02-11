В Ростовской области за ущерб от свалки с нарушителя взыщут 10,7 млн рублей

Нарушение зафиксировали инспекторы ведомства во время выездной проверки. Площадь загрязнения составила 2,2 тысячи квадратных метров. На месте были отобраны образцы земли, затем их проверили в лаборатории. В итоге выявили «значительные превышения концентраций загрязняющих веществ».