Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области за ущерб от свалки с нарушителя взыщут 10,7 млн рублей

Стихийная свалка нанесла вред почве в Азовском районе Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Азовском районе Ростовской области нашли незаконную свалку отходов, из-за которой пострадала почва. Ущерб составил 10,7 млн рублей, сообщили в Росприроднадзоре.

Нарушение зафиксировали инспекторы ведомства во время выездной проверки. Площадь загрязнения составила 2,2 тысячи квадратных метров. На месте были отобраны образцы земли, затем их проверили в лаборатории. В итоге выявили «значительные превышения концентраций загрязняющих веществ».

Нарушитель отказался возмещать ущерб. Ситуацию решил судебный иск. В Азовском городском суде поддержали требования Росприроднадзора и обязали ответчика возместить нанесенный вред.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.