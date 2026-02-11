Ричмонд
В Краснодаре оштрафовали 19-летнюю девушку-дроппера

Суд в Краснодаре оштрафовал на 100 тысяч рублей девушку-дроппера.

Источник: Комсомольская правда

В Краснодаре оштрафовали 19-летнюю девушку-дроппера. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Дроппером называют подставное лицо, которое используют мошенники для обналичивания финансовых средств. В августе 2025 года девушке предложили заработать. Ее убедили предоставлять доступ к личному кабинету банковского счета для неправомерных операций. За это девушке пообещали 20 тысяч рублей.

Оформив в банке карту и убрав ограничение на переводы, она передала ее знакомому и получила 5 тысяч рублей. Но позже стала фигурантом уголовного дела.

В суде девушка во всем призналась и пояснила, что хотела заработать. За действия по статье о неправомерном обороте средств платежей ей назначили штраф — 100 тысяч рублей. Кроме того, у девушки конфисковали средства, полученные при совершении преступления.