Омской области выделили 106 млн рублей для перевода автобусов на газ

Федеральные деньги Москва требует направить на строительство заправочных станций и перевод на газомоторное топливо общественного транспорта и коммунальной техники.

Источник: Комсомольская правда

В 2026 году в регионе планируется ввести и продолжить переводить на газомоторное топливо общественный транспорт и коммунальную технику. Москва выделила на эти нужды 106 миллионов рублей.

Федеральное финансирование планируется распределить следующим образом. 95 миллионов рублей будет направлено на развитие заправочной инфраструктуры — Москва требует от омских властей построить три газовые заправки. А еще 11,3 млн рублей — на поддержку переоборудования на газомоторное топливо транспортных средств, включая общественный транспорт и коммунальные машины. В правительстве Омской области уточнили, что на газовое топливо будет переведено сотни единиц техники — точное количество зависит от типа переоборудуемых транспортных средств.