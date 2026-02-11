Омской области выделили 106 млн рублей для перевода автобусов на газ

Федеральное финансирование планируется распределить следующим образом. 95 миллионов рублей будет направлено на развитие заправочной инфраструктуры — Москва требует от омских властей построить три газовые заправки. А еще 11,3 млн рублей — на поддержку переоборудования на газомоторное топливо транспортных средств, включая общественный транспорт и коммунальные машины. В правительстве Омской области уточнили, что на газовое топливо будет переведено сотни единиц техники — точное количество зависит от типа переоборудуемых транспортных средств.