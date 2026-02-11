Почему в квартиры челябинцев вернулись тараканы и что с этим делать, рассказали специалисты

Напасть из «ниоткуда».
Жители одного из домов в Ленинском районе недоумевают, откуда к ним могла прийти эта напасть. Насекомые буквально заполонили квартиры, и гуляют по ним десятками, сотнями.
— Понимаете, у нас чисто в подъезде, мусоропровод запечатан, соседи все — приличные люди. Мы в этой квартире 10 лет живём и ни разу с таким не сталкивались, — рассказала изданию «КП-Челябинск» жительница многоэтажки на улице Тухачевского.
От этой же проблемы страдают жители и других домов. Причём порой складывается ощущение, что бороться с насекомыми бесполезно, потому что на них не действуют абсолютно никакие, даже самые дорогие средства.
— Пока что тараканы бегают только на кухне и в ванной комнате, — поделилась жительница дома на улице Пограничной. — Мусор выносим регулярно, еду на столе не оставляем, маргинальных жителей в подъезде нет. На маркетплейсах продаётся много средств, причём китайского производства. Эффект есть, но временный. А говорили, что тараканы исчезли. Даже байка ходила, что всё из-за вышек связи!
Откуда в квартиры пришли тараканы.
Исчезновение тараканов из-за якобы вышек связи, излучений телефонов и микроволновок, — миф. В этом уверен доктор биологических наук, профессор ЧелГУ Борис Красуцкий.
— Рыжие тараканы спокойно могут жить даже в электроприборах. Правда, иногда всё это может вызвать замыкание, поэтому к таким «квартирантам» нужно внимательно относиться, — отметил Красуцкий.
Рыжие тараканы зачастую расселяются по дому от соседей.
Он пояснил, что у тараканов, как и у многих других насекомых, бывают «волны жизни» — периодические колебания численности. Подобное несколько лет назад наблюдалось, например, с бабочкой-махаоном.
Сейчас же аналогичная вспышка может наблюдаться у рыжих тараканов, тем более они легко приживаются рядом с человеком. К слову, рыжие — один из трёх видов тараканов, распространённых в Челябинской области. Ещё в регионе можно встретить чёрных и лесных. Однако лесные встречаются только в лесу, поскольку им для жизни необходимы вещества, которые можно найти только в лесной подстилке. Чёрные же тараканы порой поселяются и в домах.
— Но чёрные, в отличие от рыжих тараканов, совершенно безобидны и даже полезны, — добавил Борис Красуцкий. — На Руси они считались обладателями целебных свойств.
Кто должен морить тараканов.
На этот вопрос чёткий ответ даёт управление Роспотребнадзора по Челябинской области. Согласно Жилищному кодексу, внутри квартиры бороться с тараканами обязаны сами собственники. А обрабатывать места общего пользования — подъезды и подвалы — должна управляющая компания.
За три минувших года в Челябинске, по данным ведомства, зафиксировано 139 жалоб на тараканов. Подавляющее число обращений — осенью и зимой. На каждое Роспотребнадзор выдавал предписание управляющим компаниям о проведении дезинсекции.
Как максимально эффективно уничтожать тараканов.
Главное и основное условие успешной борьбы с рыжими тараканами в том, что все очаги в общедомовом имуществе и жилых помещениях нужно обрабатывать одновременно. Иначе прервать цепь размножения не удастся.