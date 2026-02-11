Почему в квартиры челябинцев вернулись тараканы и что с этим делать, рассказали специалисты

Сейчас же аналогичная вспышка может наблюдаться у рыжих тараканов, тем более они легко приживаются рядом с человеком. К слову, рыжие — один из трёх видов тараканов, распространённых в Челябинской области. Ещё в регионе можно встретить чёрных и лесных. Однако лесные встречаются только в лесу, поскольку им для жизни необходимы вещества, которые можно найти только в лесной подстилке. Чёрные же тараканы порой поселяются и в домах.