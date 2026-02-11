В Москве началась подготовка к сезону речной навигации

«Компания ГУП “Мосгортранс” уже проводит активную подготовку к началу нового судоходного сезона. Технические службы проверяют состояние причалов, всех инженерных систем, которые будут встречать пассажиров в текущем сезоне 2026 года», — сказал он.
По его словам, на территории Северного речного вокзала совершают отстой суда, которые не ушли на зимовку или ремонт в другие регионы. В прошлом году от причалов речных вокзалов Москвы в путешествия на круизных лайнерах различных компаний в десятки городов и туристических центров России отправились 360 тыс. пассажиров. Москвичи и гости столицы могут отправиться в путешествие по эксклюзивному маршруту «Московское золотое кольцо», который следует по городам Волги и Оки, в частности, Ярославлю, Нижнему Новгороду, Рязани, Мурому.
Предыдущий сезон навигации закрылся 14 ноября 2025 года. Всего в минувшем сезоне на круизном и прогулочном флоте по Москве-реке было совершено около 4 млн поездок. Это на 10% превысило показатели 2024 года, сообщал ранее заммэра столицы Максим Ликсутов.