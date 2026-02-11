В Москве началась подготовка к сезону речной навигации

По его словам, на территории Северного речного вокзала совершают отстой суда, которые не ушли на зимовку или ремонт в другие регионы. В прошлом году от причалов речных вокзалов Москвы в путешествия на круизных лайнерах различных компаний в десятки городов и туристических центров России отправились 360 тыс. пассажиров. Москвичи и гости столицы могут отправиться в путешествие по эксклюзивному маршруту «Московское золотое кольцо», который следует по городам Волги и Оки, в частности, Ярославлю, Нижнему Новгороду, Рязани, Мурому.