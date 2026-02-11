Пациенты с меланомой без метастазов получат новую вакцину

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Набор в группы для клинического исследования мРНК-вакцины у больных с меланомой будут проводить для пациентов без метастазов, сообщил директор НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина Минздрава России, главный внештатный специалист-онколог Минздрава РФ, академик РАН Иван Стилиди.
«Набор в группы для клинического исследования вакцинотерапии будут проводить для пациентов с меланомой без метастазов. В широкую клиническую практику персональная мРНК-вакцина будет внедрена только после того, как клинические испытания будут успешно завершены и подтвердят эффективность этого метода. Мы обязательно сообщим вам об этом заранее», — сказал Стилиди, чьи слова приводятся в Telegram-канале медучреждения.
Отмечается, что применение вакцины не рассматривается при IV стадии онкологического заболевания.
Ранее Минздрав России выдал разрешение на применение персонализированной неоантиген-специфической мРНК вакцины для терапии меланомы Неовак-РОНЦ. Ее производителем является НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина. Препарат разработан совместно с НИЦЭМ имени Гамалеи Минздрава РФ и НМИЦ радиологии Минздрава РФ. Стилиди сообщил РИА Новости, что первые пациенты получат вакцину от меланомы в 2026 году.