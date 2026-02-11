Пациенты с меланомой без метастазов получат новую вакцину

«Набор в группы для клинического исследования вакцинотерапии будут проводить для пациентов с меланомой без метастазов. В широкую клиническую практику персональная мРНК-вакцина будет внедрена только после того, как клинические испытания будут успешно завершены и подтвердят эффективность этого метода. Мы обязательно сообщим вам об этом заранее», — сказал Стилиди, чьи слова приводятся в Telegram-канале медучреждения.