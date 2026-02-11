Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Невостребованность электричек в Ростове связали с устаревшей инфраструктурой

Проект «Городская электричка» в Ростове-на-Дону не набрал ожидаемую популярность у пассажиров. На пассажиропоток не повлияло даже установленное расписание.

Источник: Коммерсантъ

Об этом сообщила заместитель губернатора Ростовской области — министр транспорта Алена Беликова в эфире телеканала «Дон 24».

По информации госпожи Беликовой, главная проблема — старая инфраструктура: железнодорожные пути плохо интегрированы с новыми жилыми районами.

Министр отметила, что для популяризации проекта нужны новые платформы и удобные пересадки. Однако их создание требует значительных затрат. Например, одна платформа может стоить 100 млн руб. Региональные власти и РЖД ищут источники финансирования для этих работ.

Пассажиры ростовской электрички сталкиваются с еще одной проблемой — приобретением билетов. Проект единого пересадочного тарифа, который предполагал бы возможность бесплатной пересадки с автобуса на электричку, пока остается нереализованным по техническим причинам.