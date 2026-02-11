На реках и озерах Иркутской области замерили толщину льда. По состоянию на 10 февраля 2026 года, она колеблется от 39 до 133 сантиметров, что соответствует норме. Однако на реках Ия и Киренга, лед оказался тоньше на 6−14 см. Как сообщили КП-Иркутск в региональном Гидрометцентре, на реке Витим ситуация еще более критичная — здесь лед ниже нормы на 28 сантиметров.
— Толщина льда на Братском водохранилище составляет от 49 до 79 см, а на Усть-Илимском — от 57 до 85 сантиметров, — уточнили синоптики.
На Байкале лед этой зимой выдался крепким: его толщина достигает от 43 до 88 сантиметров. Но возле Култука лед близок к норме, а вот в селах Сухой, Сарма и Большое Голоустное наблюдается дефицит льда.
