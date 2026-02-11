На реках и озерах Иркутской области замерили толщину льда. По состоянию на 10 февраля 2026 года, она колеблется от 39 до 133 сантиметров, что соответствует норме. Однако на реках Ия и Киренга, лед оказался тоньше на 6−14 см. Как сообщили КП-Иркутск в региональном Гидрометцентре, на реке Витим ситуация еще более критичная — здесь лед ниже нормы на 28 сантиметров.