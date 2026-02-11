Полицейский в буран приютил семью с грудным ребенком в Актюбинской области

Инцидент произошел 10 февраля в Байганинском районе. Мужчина, который снимал видео, рассказал, что они ехали из Исатайского района и сильно замерзли. Дорогу закрыли, а впереди был только буран и неизвестность.
«Сотрудник полиции привез мою жену и трехмесячного ребенка к себе домой. Спасибо ему», — сообщает мужчина на видео.
Интересно, что мужчина успел запечатлеть все происходящее на видео. Он показал момент, как полицейский привез жену и ребенка домой, а затем зашел в дом с малышом на руках. В кадре видно, как их встречают жена и дочь сотрудника.
Этот случай напоминает, что за формой и службой стоят обычные люди. И иногда именно человеческое отношение становится самым важным спасением в дороге.
Что происходит на дорогах в Актюбинской области сейчас.
На фоне непогоды в регионе полиция продолжает работать в усиленном режиме. Из-за метели и мороза в Актюбинской области временно закрывали дороги республиканского и областного значения. Сотрудники полиции дежурили круглосуточно, помогали водителям и направляли людей в пункты обогрева.
Сегодня, 11 февраля, после улучшения погоды, движение возобновили. Чтобы избежать заторов, полиция начала сопровождать автоколонны.
Ранее «Курсив» писал, что на трассе Актобе — Астрахань произошла массовая авария с участием десяти автомобилей. Столкновение случилось в районе поселка Тамды.