Павлодарцу не вернут автомобиль, пока он не выплатит 9 млн тенге

В Павлодаре сотрудники батальона патрульной полиции регулярно проводят рейды по водителям, не оплачивающим алименты, кредиты или штрафы. Это делается для повышения безопасности на дорогах города.
Для этого функционируют системы АПК «Оракул», «Кибер-Шериф», «ZEREK-2» и «Мерген». Эти системы помогают выявлять водителей с задолженностями.
Во время одного из таких рейдов был остановлен автомобиль Nissan Primera. За его водителем числятся неоплаченные кредиты на общую сумму около 9 миллионов тенге.
Транспортное средство было помещено на специальную стоянку до полного погашения задолженности.
В департаменте полиции Павлодарской области добавили, что после таких случаев материалы передаются частным судебным исполнителям, и взыскание задолженности осуществляется в принудительном порядке.