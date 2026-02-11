Стало известно, когда польские поезда вернутся на маршрут Минск — Витебск

С 3 февраля некоторые рейсы в железнодорожном сообщении между Минском и Витебском, а также между Минском и Могилевом вместо поездов ДП-3 и ДП-6 переводили на обычные составы из вагонов локомотивной тяги. Как пояснили в БелЖД, это связано с готовностью работы поездов при низких температурах.