Стало известно, когда польские поезда вернутся на маршрут Минск — Витебск

Польские дизель-поезда серии ДП6 (PESA) вернут на маршрут Минск — Витебск — Минск с 16 февраля.

Источник: Алексей Смышляев/ТАСС

Об этом сообщили в БелЖД.

В частности, с 16 февраля ДП6 вернутся на рейсы № 704 Минск — Витебск, № 712/711 Минск — Витебск — Минск и № 713/714 Витебск — Минск — Витебск. А с 17 февраля — № 704/703, № 712/711 и № 714/713 Минск — Витебск — Минск.

В БелЖД предупредили, что в связи с изменениями могут временно отсутствовать в продаже билеты на эти маршруты. Нужно отслеживать обновляемую информацию в едином разделе «Услуги пассажирам» официального интернет-сайта Белорусской железной дороги и в мобильном приложении «БЧ. Мой поезд».

В то же время билеты на поезда, сформированные из обычных вагонов, оформленные до 10 февраля, будут действительны и в польских составах.

С 3 февраля некоторые рейсы в железнодорожном сообщении между Минском и Витебском, а также между Минском и Могилевом вместо поездов ДП-3 и ДП-6 переводили на обычные составы из вагонов локомотивной тяги. Как пояснили в БелЖД, это связано с готовностью работы поездов при низких температурах.