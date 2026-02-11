Ричмонд
В Ростовской области пятый день не могут найти 37-летнего мужчину

Пропавшего 7 февраля ростовчанина ищут волонтеры.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области пятый день не могут найти 37-летнего жителя областного центра. Информацию о его исчезновении опубликовали в региональном отделении поискового отряда «Лиза Алерт».

Разыскивается Денис Викторович Лободин 1988 года рождения из Ростова. Он перестал выходить на связь и его местонахождение остается неизвестным с 7 февраля.

Приметы разыскиваемого: рост около 170 сантиметров, плотного телосложения, русые волосы, голубые глаза. Во время исчезновения на нем могла быть черная куртка, черный свитер, футболка, черные штаны, белые кроссовки и черная шапка.

Поисковый отряд просит всех, кто располагает любой информацией о местонахождении Дениса Лободина, незамедлительно сообщать по телефонам горячей линии: 8 (800) 700−54−52 или 112.

