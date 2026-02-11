Прокуроров Семея могут наказать из-за бутылок из-под алкоголя на окне здания

Журналисты задали Койгельдиеву вопрос о бутылках, которые были замечены на окнах здания областной прокуратуры в Семее. Представители СМИ уточнили, были ли бутылки подарком или способом сотрудников «расслабиться».
«Проверка будет проведена, по итогам проверки будут приняты меры (по наказанию — прим. ред.)», — коротко ответил Галымжан Койгельдиев.
Напомним, ранее в соцсетях распространили фотографию здания прокуратуры области Абай, на одном из окон которого можно увидеть бутылки из-под алкоголя. Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе прокуратуры области Абай, по данному факту проводится проверка.