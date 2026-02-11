Синоптики обещают потепление до +5 градусов перед выходными в Беларуси

Ветер прогнозируется переменных направлений, однако днем местами может быть порывистый. Ночью температура воздуха окажется от −2 до +2 градусов. Вместе с тем по северу страны будет до −7 градусов. Днем ожидается от −3 градусов по северной части и до +5 градусов по южной.