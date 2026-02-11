Синоптики обещают потепление до +5 градусов перед выходными в Беларуси. Об этом сообщает портал pogoda.by.
Согласно предварительному прогнозу синоптиков, в стране 13 и 14 февраля сохранится влияние фронтальных разделов, а также теплых воздушных масс.
В пятницу, 13 февраля, будет облачно. На большей части территории Беларуси пройдут снег, мокрый снег, дождь. Местами возможны туман, гололед, на дорогах гололедица. Вместе с тем в дневные часы по северной части страны не исключено налипание мокрого снега.
Ветер окажется южный. В ночные часы температура воздуха составит от −3 до +2 градусов. По северу прогнозируется до −9 градусов. Днем будет от −2 до +5 градусов, а по северной части — от −3 до −4 градусов.
В субботу, 14 февраля, ожидается облачная с прояснениями погода, на большей части страны пройдут снег, мокрый снег, дождь. Местами по Беларуси возможны туман, гололед, на дорогах гололедица.
Ветер прогнозируется переменных направлений, однако днем местами может быть порывистый. Ночью температура воздуха окажется от −2 до +2 градусов. Вместе с тем по северу страны будет до −7 градусов. Днем ожидается от −3 градусов по северной части и до +5 градусов по южной.
Тем временем Мингорисполком сказал, почему был продлен режим повышенной готовности для скорых.
Ранее мы писали, что белорус попал в больницу после частной стоматологии, где его лечил даже не врач.
Кроме того, мы узнали, что известно про 10 вакансий с самой высокой зарплатой в Беларуси в феврале 2026 года.