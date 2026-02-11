Стало известно, какие новшества ждут донских пенсионеров с 1 марта 2026 года

С 1 марта 2026 года в Ростовской области, а также в целом по стране, планируется повышение пенсионных выплат для неработающих пенсионеров в возрасте от 80 лет и инвалидов I группы. Об этом накануне сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин, передает KP.RU.