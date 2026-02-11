Стало известно, какие новшества ждут донских пенсионеров с 1 марта 2026 года

С 1 марта 2026 года в Ростовской области, а также в целом по стране, планируется повышение пенсионных выплат для неработающих пенсионеров в возрасте от 80 лет и инвалидов I группы. Об этом накануне сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин, передает KP.RU.
Предполагается, что фиксированная выплата в составе основной суммы автоматически вырастет вдвое. Измениться должна именно фиксированная часть, а не вся выплата целиком.
Повышение не коснется пенсий по инвалидности и потере кормильца.
Ранее также сообщали, что с 1 апреля 2026 года на 6,8% проиндексируют социальные пенсии, страховые пенсии обновили с января.
