Милиция сказала белорусам о новой схеме мошенников с «кешбэком» на маркетплейсах

В ведомстве обратили внимание, что от имени известных интернет-площадок аферисты начали рассылать сообщениях, в которых обещают до 15% кешбэка с покупки. Для того, чтобы это активировать, белорусам предлагают перейти по ссылке, которая ведет на фишинговый сайт, где злоумышленники воруют личные данные и доступы.