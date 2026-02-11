Милиция сказала белорусам о новой схеме мошенников с «кешбэком» на маркетплейсах. Подробности озвучили в телеграм-канале управления по противодействию киберпреступности УВД Брестского облисполкома.
«Мошенники придумали новую схему с “кешбэком” на маркетплейсах», — говорится в сообщении.
В ведомстве обратили внимание, что от имени известных интернет-площадок аферисты начали рассылать сообщениях, в которых обещают до 15% кешбэка с покупки. Для того, чтобы это активировать, белорусам предлагают перейти по ссылке, которая ведет на фишинговый сайт, где злоумышленники воруют личные данные и доступы.
