Милиция сказала белорусам о новой схеме мошенников с «кешбэком» на маркетплейсах

Новое мошенничество с «кешбэком» на маркетплейсах появилось в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Милиция сказала белорусам о новой схеме мошенников с «кешбэком» на маркетплейсах. Подробности озвучили в телеграм-канале управления по противодействию киберпреступности УВД Брестского облисполкома.

«Мошенники придумали новую схему с “кешбэком” на маркетплейсах», — говорится в сообщении.

В ведомстве обратили внимание, что от имени известных интернет-площадок аферисты начали рассылать сообщениях, в которых обещают до 15% кешбэка с покупки. Для того, чтобы это активировать, белорусам предлагают перейти по ссылке, которая ведет на фишинговый сайт, где злоумышленники воруют личные данные и доступы.

Ранее МВД предупредило белорусов о новом мошенничестве с использованием ИИ: «Генерируют фото, видео, голос».

Кстати, КГК Беларуси предупредил о новом мошенничестве с городским номером телефона.

Кроме того, белорус набрал кредитов по паспорту своего знакомого, а потом сжег документ.