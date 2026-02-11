Сила макияжа или законы природы: казахстанские пары показывают в Сети, насколько похожи

Говорят: муж и жена — одна сатана. Так и здесь — супруги по всему миру принялись показывать, насколько они похожи. Челлендж подхватили и казахстанцы.
Чтобы снять видео, пары одинаково одеваются, красятся, копируют манеры друг друга и идентично позируют.
Получается не только забавно, но и удивительно схоже. То ли сила макияжа, то ли законы природы, однако выходит, что пары чаще всего очень похожи друг на друга.
В постах супруги признаются, что пришлось долго уговаривать половинку на смелый эксперимент. Но ради любимого можно пойти на все, поэтому тренд удался.
«Милые девушки, как вы ходите с этим макияжем. Пока тренд сняли, то нос чесался, то глаза. На что не пойдешь ради половинки», — сказал в одном из видео участник тренда.
К юмористическому видео комментаторы относятся с пониманием и даже удивляются, как все так сложилось:
Я думала это сестры. Близнецы нервно курят в сторонке. Надо же, как вы похожи. Оригинал и копия. Правду говорят, мы человека выбираем, похожего на нас.
