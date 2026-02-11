Каток на Северном речном вокзале будет работать до 1 марта

«Продолжается период зимних активностей на территории Северного речного вокзала. Тех, кто еще не успел посетить наш каток, приглашаем успеть, каток будет работать примерно до 1 марта. Также на территории Северного речного вокзала действуют лыжные трассы. Можно прийти погулять по ледовому городку, а также покататься на электротюбинге», — сказал Коновалов.