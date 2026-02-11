Ричмонд
Каток на Северном речном вокзале будет работать до 1 марта

Планируется, что каток на Северном речном вокзале столицы будет работать до 1 марта. Об этом журналистам сообщил заместитель генерального директора ГУП «Мосгортранс» Максим Коновалов.

Источник: Freepik

«Продолжается период зимних активностей на территории Северного речного вокзала. Тех, кто еще не успел посетить наш каток, приглашаем успеть, каток будет работать примерно до 1 марта. Также на территории Северного речного вокзала действуют лыжные трассы. Можно прийти погулять по ледовому городку, а также покататься на электротюбинге», — сказал Коновалов.

Он добавил, что Мосгортранс уже проводит активную подготовку к началу нового судоходного сезона. Коновалов напомнил, что за 2025 год перевезли более 360 тыс. пассажиров.

По его словам, зимний отстой судов происходит на территории Северного и Южного вокзалов. «Те суда, которые не ушли на прохождение ремонтных работ, продолжают стоять на наших причалах. Но сами ремонтные работы на территории пассажирских причалов запрещены», — заключил Коновалов.