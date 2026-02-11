В Самаре на десять часов ограничат движение из-за «Лыжни России»

В этот день с 6:00 до 16:00 (MSK+1) нельзя будет проехать по Красноглинскому шоссе в границах Волжского шоссе и улицы Сергея Лазо и по автодороге на кладбище «Лесное» от Красноглинского шоссе до поворота на кладбище. Об этом сообщает городская администрация.
Во время лыжной гонки по указанным участкам будет разрешен проезд только для спецмашин полиции, скорой помощи и пожарной охраны, а также для транспорта с пропусками, утвержденными УМВД по Самаре.
Для участников соревнований организуют бесплатные автобусные рейсы по укороченному маршруту № 50у от проспекта Кирова до улицы Батайской. Во время соревнований автобусы маршрута будут ездить с 7:50, последнее отправление — в 16:14.