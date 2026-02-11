Ричмонд
В Самаре на десять часов ограничат движение из-за «Лыжни России»

Движение транспорта частично ограничат в Красноглинском районе Самары в период Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» в субботу, 14 февраля.

Источник: Коммерсантъ

В этот день с 6:00 до 16:00 (MSK+1) нельзя будет проехать по Красноглинскому шоссе в границах Волжского шоссе и улицы Сергея Лазо и по автодороге на кладбище «Лесное» от Красноглинского шоссе до поворота на кладбище. Об этом сообщает городская администрация.

Во время лыжной гонки по указанным участкам будет разрешен проезд только для спецмашин полиции, скорой помощи и пожарной охраны, а также для транспорта с пропусками, утвержденными УМВД по Самаре.

Для участников соревнований организуют бесплатные автобусные рейсы по укороченному маршруту № 50у от проспекта Кирова до улицы Батайской. Во время соревнований автобусы маршрута будут ездить с 7:50, последнее отправление — в 16:14.