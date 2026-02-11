В Самаре на десять часов ограничат движение из-за «Лыжни России»

В этот день с 6:00 до 16:00 (MSK+1) нельзя будет проехать по Красноглинскому шоссе в границах Волжского шоссе и улицы Сергея Лазо и по автодороге на кладбище «Лесное» от Красноглинского шоссе до поворота на кладбище. Об этом сообщает городская администрация.