Природный газ провели в село Ключи Симферопольского района

Газопроводы подведены к 99 домовладениям.

Источник: Комсомольская правда

В Крыму продолжается процесс газификации сельских территорий. Теперь природный газ доступен и для жителей села Ключи, которое находится в Симферопольском районе.

Газопровод длиной около 24 километров построили за счет федеральных средств и частично профинансировали из бюджета Крыма. Общие затраты превысили 251 миллион рублей. Трубы подвели к 99 домам.

По указу президента природный газ подведен к границам участков без средств жителей. Сейчас заключаются договоры на строительные и монтажные работы в пределах участков заявителей.

С 2014 по 2025 год голубое топливо появилось в 11 населенных пунктах Симферопольского района, в том числе в селе Строгоновка.