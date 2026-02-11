Природный газ провели в село Ключи Симферопольского района

В Крыму продолжается процесс газификации сельских территорий. Теперь природный газ доступен и для жителей села Ключи, которое находится в Симферопольском районе.
Газопровод длиной около 24 километров построили за счет федеральных средств и частично профинансировали из бюджета Крыма. Общие затраты превысили 251 миллион рублей. Трубы подвели к 99 домам.
По указу президента природный газ подведен к границам участков без средств жителей. Сейчас заключаются договоры на строительные и монтажные работы в пределах участков заявителей.
С 2014 по 2025 год голубое топливо появилось в 11 населенных пунктах Симферопольского района, в том числе в селе Строгоновка.