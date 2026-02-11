В поселке Маркова вандалы повредили систему оповещения населения

В рабочем поселке Маркова Иркутского района вандалы повредили систему оповещения населения. Как рассказали КП-Иркутск в администрации муниципального округа, хулиганы перерезали провода на оборудовании.
— Устройство установлено на перекрестке улиц Лесная и 5-ая Сибирская, недалеко от садоводства «Овощевод», — уточняется в сообщении.
Сначала в диспетчерскую службу поступил сигнал о неисправности объекта, а затем мужчина сообщил об открытой дверце щитка. При проведении плановых работ по техобслуживанию и обнаружили поломку системы. Власти поселка обратились в полицию для установления вандалов.
