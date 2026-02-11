В Алматы запретят топить дровами и углем в газифицированных районах города

АСТАНА, 11 фев — Sputnik. С 30 декабря 2026 года в Алматы вводится запрет на использование твердого и жидкого топлива в газифицированных районах города, сообщили в управлении экологии и окружающей среды.
Новое ограничение содержится в правилах охраны атмосферного воздуха города Алматы, утвержденных решением маслихата 30 декабря 2025 года.
«Речь идет о пункте 52 правил, который применяется исключительно к газифицированным районам города. Документ предусматривает запрет на использование твердого и жидкого топлива в индивидуальных жилых домах, банях и отдельных котельных, отапливающих многоквартирные дома, при наличии доступа к газоснабжению», — сообщило управление.
Также в управлении заявили, что контроль за соблюдением специальных экологических требований в мегаполисе будет осуществлять ТОО «Eco Almaty». Это организация со 100% государственным участием, которая будет помогать департаментам экологии, санитарно-эпидемиологического контроля и полиции выявлять нарушения экологических норм.