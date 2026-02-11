В Алматы запретят топить дровами и углем в газифицированных районах города

Также в управлении заявили, что контроль за соблюдением специальных экологических требований в мегаполисе будет осуществлять ТОО «Eco Almaty». Это организация со 100% государственным участием, которая будет помогать департаментам экологии, санитарно-эпидемиологического контроля и полиции выявлять нарушения экологических норм.