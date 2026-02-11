Жители Ростова тратят на весенних распродажах в среднем 17 000 рублей

Средний бюджет жителя Ростова на весенние распродажи составляет около 17 000 рублей. Такие данные по итогам опроса представила в «Авито». Исследование показало, что для большинства ростовчан сезонные скидки стали не спонтанным шопингом, а продуманной частью подготовки к лету.
Средний бюджет жителя Ростова-на-Дону на весенние распродажи составляет 17 000 рублей. Такие данные по итогам опроса представила в «Авито». Исследование показало, что для 86% ростовчан сезонные скидки стали не спонтанным шопингом, а продуманной частью подготовки к лету.
При этом бюджеты покупателей заметно разнятся: 59% респондентов стараются уложиться в сумму до 15 000 рублей, а 18% планируют потратить не более 5 000. Более крупные суммы от 15 000 до 30 000 рублей закладывают 25% опрошенных, а 16% готовы к тратам, превышающим 30 000 рублей.
Чаще всего целью покупок является обновление гардероба: 63% ищут со скидками летнюю одежду, а по 45% — демисезонную и летнюю обувь. Основной площадкой для поиска выгодных предложений для 73% респондентов служат площадки электронной коммерции. При принятии решения о покупке более половины жителей (56%) в первую очередь ориентируются на размер скидки.
