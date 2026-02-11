Ростовский застройщик впервые попал в федеральный топ девелоперов Домклик

Ростовская область стабильно входит в десятку лидеров по объему жилищного строительства в России. Донские девелоперы являются драйверами этого направления. Ежегодный рейтинг Домклик ТОП-50 девелоперов формируется на основе количества ипотечных и неипотечных сделок проведенных через платформу. Тем самым подтверждает лидирующие позиции компаний по объему продаж и надежности. В ТОП входят федеральные застройщики, среди которых ПИК, Самолет, ГК А101 и региональные лидеры. Ростовский застройщик СК10 впервые преодолел планку общероссийского рейтинга. По итогам 2025 года компания заняла 40-е место, поднявшись за год на двадцать одну позицию.