Ростовский застройщик впервые попал в федеральный топ девелоперов Домклик

Ростовская область стабильно входит в десятку лидеров по объему жилищного строительства в России. Донские девелоперы являются драйверами этого направления. Ежегодный рейтинг Домклик ТОП-50 девелоперов формируется на основе количества ипотечных и неипотечных сделок проведенных через платформу. Тем самым подтверждает лидирующие позиции компаний по объему продаж и надежности. В ТОП входят федеральные застройщики, среди которых ПИК, Самолет, ГК А101 и региональные лидеры. Ростовский застройщик СК10 впервые преодолел планку общероссийского рейтинга. По итогам 2025 года компания заняла 40-е место, поднявшись за год на двадцать одну позицию.
Благодаря интеграции в 2025 году более 1100 семей стали обладателями квартир этого застройщика. По статистике, каждый десятый дом в Ростовской области был сдан этим застройщиком, построив 75 тысяч квадратных метров.
— В Ростовской области динамично растет не только объем жилищного строительства, но и качество бизнес-моделей местных девелоперов. Доля проектов, которые финансируются с участием Сбера, составляет порядка 75% от общей площади возводимого жилья в регионе, — отметил управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим.
По словам коммерческого директора девелопера Валерия Чайки, практически 80% сделок совершается по ипотечным программам. Значительная доля этих транзакций успешно проходит через платформу, которая берет на себя цифровое сопровождение ипотечной сделки — от регистрации до одобрения заявки.