Ноги манекена нашли в канализации в Самаре

В компании отмечают, что манекен в канализации — это исключительный случай. Намного чаще ресурсники находят в системе водоотведения мусор, бытовые и строительные отходы. Все это жители МКД нередко смывают в раковину и унитаз, не задумываясь о последствиях. Между тем, только за неделю коммунальщики устранили в Самаре 109 засоров и прочистили более 3,2 км сетей.