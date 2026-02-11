Ноги манекена нашли в канализации в Самаре

В Самаре коммунальщики обнаружили в канализации неожиданную находку. На решетках застряли ноги. Рассмотрев их вблизи, сотрудники ресурсоснабжающей компании поняли, что они пластмассовые и, судя по всему, когда-то были частью магазинного манекена.
«Вероятно, пластмассовые остатки сбросили в один из канализационных или ливневых колодцев, где их сильно потрепало и принесло на КНС в Самарском районе», — предполагают в «РКС-Самара».
В компании отмечают, что манекен в канализации — это исключительный случай. Намного чаще ресурсники находят в системе водоотведения мусор, бытовые и строительные отходы. Все это жители МКД нередко смывают в раковину и унитаз, не задумываясь о последствиях. Между тем, только за неделю коммунальщики устранили в Самаре 109 засоров и прочистили более 3,2 км сетей.
В «РКС-Самара» вновь напоминают, что канализация предназначена только для выведения сточной воды и естественных отходов жизнедеятельности человека. В нее нельзя смывать влажные салфетки, средства гигиены и контрацепции, тряпки, пищевые отходы, жир, масло, стройматериалы, наполнитель для лотков животных, лекарства. Все это не растворяется в трубах, а только лишь копится и забивает просветы. Как итог — излив канализационных стоков, неприятный запах и другие неудобства.