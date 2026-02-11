Комитет по здравоохранению сказал минчанам, в каких случаях скорая приедет за 20 минут, а в каких — за 75

Комитет по здравоохранению раскрыл, за какое время приезжает скорая в Минске. Подробности агентству «Минск-Новости» озвучил первый заместитель председателя Комитета по здравоохранению Мингорисполкома Павел Удот.
Первый заместитель председателя уточнил: важно понимать, что все вызовы делятся на экстренные и неотложные. Он добавил, что именно от этого зависит время ожидания скорой медицинской помощи в Минске.
— Экстренный вызов: бригада должна быть у пациента в течение 20 минут с момента звонка. Сюда относятся ДТП, падения с высоты, потеря сознания, судороги, нарушение сердечного ритма или высокая температура с сыпью у детей до 3 лет, — заметил Павел Удот.
По его словам, к экстренным вызовам также относятся ситуации с прямой угрозой для жизни. Что касается неотложных вызовов, то по нормативу скорая должна приехать в течение 75 минут. Удот отметил, что к таким вызовам относятся температура выше 39,5 у взрослых, которая не сбивается таблетками, боли в животе или конечностях.
— Здесь помощь нужна обязательно, но счет не идет на секунды, — подчеркнул первый замглавы Комитета по здравоохранению.
