Ушла легенда танцевального искусства: на СВО погиб артист известного ансамбля из Башкирии

Государственный академический ансамбль народного танца имени Файзи Гаскарова с сообщил о гибели в зоне специальной военной операции артиста и ветерана коллектива Ильшата Фасхитдинова. Он отправился добровольцем в сентябре 2024 года и погиб при выполнении боевой задачи.
Ильшат Ридикович родился 10 февраля 1972 года в семье выдающихся деятелей культуры Башкирии. Окончив Башкирское хореографическое училище (ныне колледж имени Рудольфа Нуреева), он в 1990 году пополнил труппу ансамбля Гаскарова, где долгие годы исполнял сольные партии в постановках «Ритмы и мелодии Бангладеш», «Кантри» и «Камчатские зарисовки». После ухода на творческую пенсию в 2011 году он возглавил народный ансамбль «Шаян» в ДК «Нефтяник», продолжив дело своей матери, заслуженного работника культуры РБ Эльзы Габбасовой.
Отец Ильшата, Ридик Фасхитдинов, был народным артистом БАССР и виртуозным баянистом, дядя — заслуженным артистом БАССР и директором ансамбля. Традицию продолжает его сын Рияз, студент хореографического колледжа.
Прощание с Ильшатом Фасхитдиновым состоится в субботу, 14 февраля, в 10:00 в концертном зале ансамбля (Уфа, ул. Заки Валиди, 34).
