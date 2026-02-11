Мантуров рассказал о поддержке жителей освобожденных территорий

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Поддержка жителей освобождённых и приграничных территорий России находится на особом контроле правительства и МЧС, заявил вице-премьер РФ Денис Мантуров на расширенном заседании коллегии министерства.
«На особом контроле правительства поддержка жителей освобождённых и приграничных территорий. В этой части министерство реализовало комплекс мероприятий, включая поставку гуманитарных грузов и организацию работы пунктов временного размещения граждан», — сказал Мантуров.
