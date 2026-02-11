Создан ИИ-помощник, в 180 раз ускоривший поиск новых реакций

На следующем этапе работы, который занял у ИИ несколько часов, алгоритм отобрал 200 наиболее реалистичных реакций, которые не требуют дорогих и редких реактивов, а также протекают в обычных условиях. Часть из них была успешно проверена в реальных химических опытах, причем некоторые из полученных молекул могут использоваться в будущем для разработки новых лекарств от рака. Это делает системы машинного обучения особенно ценными помощниками для химиков, подытожили ученые.