Проект «Социальная няня» в РТ: установлен тариф для поставщиков услуги

Как уточнили в пресс-службе комитета, для молодых родителей в возрасте до 30 лет услуга остаётся бесплатной. Социальная няня приходит к ребёнку один или два раза в неделю на четыре часа. Помощь предоставляется для детей от шести месяцев до трёх лет, которые не посещают детский сад. Обязательным условием является очная форма обучения матери в образовательном учреждении.
Эта мера поддержки реализуется в рамках национального проекта «Семья» и призвана создать условия для совмещения молодыми родителями воспитания ребёнка с работой или учёбой.
Для получения услуги необходимо подать заявление и необходимые документы в орган социальной защиты по месту жительства. При положительном решении заключается договор с поставщиком услуги.
Напомним, что пилотный проект по предоставлению помощи социальных нянь был запущен в Татарстане 1 ноября 2025 года. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин.