Проект «Социальная няня» в РТ: установлен тариф для поставщиков услуги

Как уточнили в пресс-службе комитета, для молодых родителей в возрасте до 30 лет услуга остаётся бесплатной. Социальная няня приходит к ребёнку один или два раза в неделю на четыре часа. Помощь предоставляется для детей от шести месяцев до трёх лет, которые не посещают детский сад. Обязательным условием является очная форма обучения матери в образовательном учреждении.