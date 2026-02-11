Жителям Омской области упростили восстановление доступа к «Госуслугам»

«Заморозку» аккаунтов применяют в случаях, когда система фиксирует подозрительную активность, — это нужно для защиты пользователей от мошенников и попыток несанкционированного доступа. Мера действует с декабря 2024 года и направлена на предотвращение взломов и утечек личной информации.