Жителям Омской области упростили восстановление доступа к «Госуслугам»

Вернуть полный доступ к «замороженному» аккаунту теперь можно дистанционно — через цифровой ID.

Источник: Om1 Омск

Пользователям портала «Госуслуги», чьи аккаунты «замораживают» на 72 часа из-за подозрительной активности, стало проще восстановить доступ раньше срока. Теперь это можно сделать удалённо — с помощью цифрового ID в мессенджере МАХ. Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры Омской области.

Раньше снять «заморозку» досрочно можно было только очно — через многофункциональные центры (МФЦ). Новый вариант с цифровым ID позволяет подтвердить личность без визита в офис и, как отмечается, помогает сохранить безопасность персональных данных.

«Заморозку» аккаунтов применяют в случаях, когда система фиксирует подозрительную активность, — это нужно для защиты пользователей от мошенников и попыток несанкционированного доступа. Мера действует с декабря 2024 года и направлена на предотвращение взломов и утечек личной информации.

При этом досрочное восстановление через цифровой ID в МАХ остаётся добровольным: пользователи могут выбрать другой способ восстановления или просто дождаться окончания 72 часов.