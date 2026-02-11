Ричмонд
СВО
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Ветеран тыла Лидия Матюхина из Иркутска отметила 100-летний юбилей. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе Думы областного центра, родные и близкие называют свою родственницу «легенда нашей семьи».

— Самоотверженность фронтовиков, особенно женщин и подростков, которые делали всё возможное для Победы, заслуживают всеобщего глубокого уважения. Пожелал Лидии Макаровне здоровья, благополучия и счастливых дней в кругу близких, — сказал депутат по округу № 26 Василий Донских.

Во время Великой Отечественной войны Лидия Макаровна, будучи подростком, проходила подготовку по специальности снайпера. В послевоенное время она создала семью и воспитала троих сыновей и дочь.

Ранее КП-Иркутск рассказывала, что ветеран Зугора Мугинова из Нукутского округа отпраздновала 90-летний юбилей. В 16 лет сибирячка пошла работать на железную дорогу, затем освоила профессию швеи.