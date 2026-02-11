Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новый маслоэкстракционный завод запустили в Ростовской области

Губернатор осмотрел маслоэкстракционный завод в Неклиновском районе Дона.

Источник: Комсомольская правда

В Неклиновском районе Ростовской области запустили новый маслоэкстракционный завод. На предприятии побывал губернатор Юрий Слюсарь. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Речь идет о маслоэкстракционном заводе «Троицкий». Это производство полного цикла, где выполняют приемку, промежуточное хранение и трансформацию сырья. Предполагается, что на заводе будут перерабатывать все виды масличных культур — до 1000 тонн сырья в сутки.

Близость к портовой инфраструктуре и большому количеству сельхозпроизводителей Дона и новых регионов позволит грамотно выстроить закупочную и экспортную политику. Проект в составе ключевых инвестиционных проектов реализуют с 2021 года. Общий объем инвестиций — более 4,4 млрд рублей.

— Деятельность предприятия полностью соответствует приоритетам развития области. Мы должны поддерживать производства, занимающиеся переработкой в сельском хозяйстве, а не просто продажей сырья и ресурсов. Комбинат, который только выходит на проектную мощность, будет выпускать большой объем подсолнечного масла. Для Неклиновского района, всей области это новые рабочие места для 250 человек с хорошей заработной платой, — сказал Юрий Слюсарь.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше