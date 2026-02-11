Новый маслоэкстракционный завод запустили в Ростовской области

— Деятельность предприятия полностью соответствует приоритетам развития области. Мы должны поддерживать производства, занимающиеся переработкой в сельском хозяйстве, а не просто продажей сырья и ресурсов. Комбинат, который только выходит на проектную мощность, будет выпускать большой объем подсолнечного масла. Для Неклиновского района, всей области это новые рабочие места для 250 человек с хорошей заработной платой, — сказал Юрий Слюсарь.