Новый маслоэкстракционный завод запустили в Ростовской области

В Неклиновском районе Ростовской области запустили новый маслоэкстракционный завод. На предприятии побывал губернатор Юрий Слюсарь. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.
Речь идет о маслоэкстракционном заводе «Троицкий». Это производство полного цикла, где выполняют приемку, промежуточное хранение и трансформацию сырья. Предполагается, что на заводе будут перерабатывать все виды масличных культур — до 1000 тонн сырья в сутки.
Близость к портовой инфраструктуре и большому количеству сельхозпроизводителей Дона и новых регионов позволит грамотно выстроить закупочную и экспортную политику. Проект в составе ключевых инвестиционных проектов реализуют с 2021 года. Общий объем инвестиций — более 4,4 млрд рублей.
— Деятельность предприятия полностью соответствует приоритетам развития области. Мы должны поддерживать производства, занимающиеся переработкой в сельском хозяйстве, а не просто продажей сырья и ресурсов. Комбинат, который только выходит на проектную мощность, будет выпускать большой объем подсолнечного масла. Для Неклиновского района, всей области это новые рабочие места для 250 человек с хорошей заработной платой, — сказал Юрий Слюсарь.
