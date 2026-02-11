Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Грязная кухня и повара без медкнижек: в Калининграде временно закрыли кафе

Заведение находится на ул. Молодой Гвардии.

В Калининграде временно закрыли кафе «Завтра’К 7:45», расположенное на улице Молодой Гвардии. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор в среду, 11 февраля.

Причиной стали многочисленные нарушения санитарного законодательства, зафиксированные в ходе эпидемиологического расследования. Проверка началась после обращений посетителей заведения за медицинской помощью. Специалисты выявили, что к приготовлению блюд допускались сотрудники без медицинских книжек, не проводился обязательный осмотр персонала на наличие кожных и инфекционных заболеваний, отсутствовало бактерицидное оборудование и маркировка технологического инвентаря.

Кроме того, в кафе не обеспечена поточность технологических процессов, нарушены условия хранения продуктов, а система контроля безопасности по принципам ХАССП вовсе не разработана.

«Нарушения представляют реальную угрозу для жизни и здоровья потребителей», — пояснили в ведомстве.

10 февраля ведомство приняло решение о временном запрете деятельности кафе. Отобраны пробы готовых блюд и сырья, лабораторные исследования продолжаются. Материалы переданы в суд для рассмотрения дела об административном правонарушении.

В августе 2025-го сообщалось, что в Калининградской области 38 кафе поймали на опасных нарушениях.