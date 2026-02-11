Грязная кухня и повара без медкнижек: в Калининграде временно закрыли кафе

Причиной стали многочисленные нарушения санитарного законодательства, зафиксированные в ходе эпидемиологического расследования. Проверка началась после обращений посетителей заведения за медицинской помощью. Специалисты выявили, что к приготовлению блюд допускались сотрудники без медицинских книжек, не проводился обязательный осмотр персонала на наличие кожных и инфекционных заболеваний, отсутствовало бактерицидное оборудование и маркировка технологического инвентаря.