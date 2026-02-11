Ричмонд
Дюмин призвал МЧС совершенствовать систему оповещения

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. МЧС России должно продолжить совершенствовать систему оповещения при чрезвычайных ситуациях, в том числе внедрять технологии искусственного интеллекта, заявил помощник президента, секретарь Госсовета Алексей Дюмин.

«Продолжить работу по усовершенствованию и дальнейшему развитию системы предупреждения чрезвычайных ситуаций, используя современные технологии цифровые и искусственного интеллекта, который не только получает, анализирует информацию, но и моделирует, прогнозирует и выдает необходимые решения на опережение», — сказал Дюмин на итоговой коллегии МЧС.

