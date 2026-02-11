«Он не первый и не последний, кому запрещают въезд»: МИД о ситуации с Нурланом Сабуровым

Также Бакаева спросили о судьбе имущества Нурлана Сабурова в России. Он ответил, что такие вопросы регулируются законодательством страны нахождения имущества. «Я думаю, что такие вопросы также регулируются законодательством страны, где оно находится. Также решаются через органы государства, суды и другие органы. Он гражданин Казахстана, и мы к этому никакого отношения не имеем», — добавил замглавы МИД РК.