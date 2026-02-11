«Он не первый и не последний, кому запрещают въезд»: МИД о ситуации с Нурланом Сабуровым

«Он не обращался в посольство Казахстана в Москве и не обращался в МИД Казахстана официально, — заявил замглавы МИД РК Алибек Бакаев. — Ситуация достаточно простая: человек является гражданином Казахстана. Если Российская Федерация приняла такое решение в отношении него, то это внутреннее решение страны, регламентированное их законодательством и нормами. Поэтому здесь комментировать, какие решения принимает третье государство, тяжело».
Бакаев добавил, что такие вопросы решаются индивидуально каждым человеком. «Если у него есть потребность выезда в ту или иную страну, а стоит запрет, он решает это в индивидуальном порядке. Может нанять адвокатов и юристов, оспорить решение. Все это регулируется законодательством страны, которая ставит такие запреты», — отметил он.
Также Бакаева спросили о судьбе имущества Нурлана Сабурова в России. Он ответил, что такие вопросы регулируются законодательством страны нахождения имущества. «Я думаю, что такие вопросы также регулируются законодательством страны, где оно находится. Также решаются через органы государства, суды и другие органы. Он гражданин Казахстана, и мы к этому никакого отношения не имеем», — добавил замглавы МИД РК.