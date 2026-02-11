Ричмонд
Дюмин назвал МЧС одной из самых эффективных спасательных служб в мире

Дюмин заявил, что МЧС не имеет равных в мире по ряду направлений.

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. МЧС РФ является одной из самых эффективных спасательных служб в мире, по ряду направлений — не имеющей равных, заявил помощник президента РФ, секретарь Госсовета Алексей Дюмин.

«МЧС России по праву считается одной из наиболее эффективных спасательных служб во всем мире, а по ряду направлений — лучшей и не имеющей равных», — сказал Дюмин на итоговой коллегии МЧС.

