Дюмин назвал МЧС одной из самых эффективных спасательных служб в мире

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. МЧС РФ является одной из самых эффективных спасательных служб в мире, по ряду направлений — не имеющей равных, заявил помощник президента РФ, секретарь Госсовета Алексей Дюмин.
«МЧС России по праву считается одной из наиболее эффективных спасательных служб во всем мире, а по ряду направлений — лучшей и не имеющей равных», — сказал Дюмин на итоговой коллегии МЧС.
