Политолог: НАТО может стать проектом Европы

Политолог объяснил, что Пентагон будет не просто передислоцировать своих военных и технику, а передавать под контроль европейцев военные базы и штабы, обеспечивающие управление действиями сил НАТО. Он отметил, что уход Штатов из Европы будет не резким, а постепенным и не полным. По его прогнозу, численность американских военных будет снижена со 100 тысяч до 50−60 тысяч человек.