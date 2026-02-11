Ричмонд
Политолог: НАТО может стать проектом Европы

США намерены сделать Североатлантический альянс проектом, который будут обеспечивать европейские страны. В планах Пентагона — передача большей части военных объектов на европейском континенте союзникам. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал политолог-американист Малек Дудаков.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Эксперт обратил внимание на то, что Вашингтон уже сокращает свое военное присутствие в Европе, и европейские партнеры, например в Германии и Италии, готовятся к тому, чтобы заменить американский контингент. «Американские вооруженные силы ограничены по численности, по своим возможностям, и им приходится выбирать для себя приоритетные направления, Европа к ним не относится», — уточнил собеседник «Ленты.ру».

Политолог объяснил, что Пентагон будет не просто передислоцировать своих военных и технику, а передавать под контроль европейцев военные базы и штабы, обеспечивающие управление действиями сил НАТО. Он отметил, что уход Штатов из Европы будет не резким, а постепенным и не полным. По его прогнозу, численность американских военных будет снижена со 100 тысяч до 50−60 тысяч человек.

По мнению Дудакова, американцы будут требовать от европейских союзников большего участия в обеспечении деятельности НАТО и его финансировании. Американист не исключил, что в дальнейшем пост главнокомандующего объединенными силами альянса займет французский или британский представитель.

Ранее стало известно о планах США передать управление двумя командными центрами альянса европейским союзникам. Речь идет о командных центрах в Неаполе в Италии и Норфолке в штате Вирджиния.

