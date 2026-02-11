В среднем 4 000 рублей потратят омичи на подарок в День влюбленных

В текущем году почти половина омичей планируют отмечать праздник «День святого Валентина» — данными опроса поделились аналитики портала «Авито». При этом, омички в нежный праздник больше всего хотят получить цветы и романтический ужин.
Отмечать День святого Валентина в этом году будут почти половина жителей Омска — об намерении заявили 42% респондентов. Свое отношение к 14 февраля как к календарному празднику проявила в основном омская молодежь 18−24 лет (46%). А вот пожилые омичи (55+) рассказали, что святой Валентин их совершенно не волнует: они будут праздновать День Петра и Февронии — таких в этой возрастной категории оказалось 18%. Еще 3% омичей хотели бы отметить День всех влюбленных, но столкнулись с непониманием партнера.
Примечательно, что для многих опрошенных сам праздник — уже подарок. Так, 24% хотели бы получить на День всех влюбленных от своей половинки просто романтический ужин. Еще 16% обрадовались бы небольшому путешествию или выходным вдвоем. А 23% и вовсе ответили, что подарок им не важен. В основном это молодежь 18−24 лет. Также среди желанных подарков — цветы (29%) и ювелирные украшения или бижутерия (9%). Эти категории в основном отмечали женщины. Мужчины же больше были бы рады какому-то гаджету — например, смарт-часам или наушникам (16%), или какому-то хорошему алкогольному напитку (10%). А молодежь 18−24 лет чаще выбирала фотосессию вдвоем (15%), мягкие игрушки (15%) и подарки ручной работы (14%).