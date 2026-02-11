В среднем 4 000 рублей потратят омичи на подарок в День влюбленных

Примечательно, что для многих опрошенных сам праздник — уже подарок. Так, 24% хотели бы получить на День всех влюбленных от своей половинки просто романтический ужин. Еще 16% обрадовались бы небольшому путешествию или выходным вдвоем. А 23% и вовсе ответили, что подарок им не важен. В основном это молодежь 18−24 лет. Также среди желанных подарков — цветы (29%) и ювелирные украшения или бижутерия (9%). Эти категории в основном отмечали женщины. Мужчины же больше были бы рады какому-то гаджету — например, смарт-часам или наушникам (16%), или какому-то хорошему алкогольному напитку (10%). А молодежь 18−24 лет чаще выбирала фотосессию вдвоем (15%), мягкие игрушки (15%) и подарки ручной работы (14%).